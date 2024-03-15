موقع «CNN» يبرز تعليقات السيناريست بيتر ميمي حول مسلسل «الحشاشين»

أبرز موقع «CNN» تصريحات المخرج بيتر ميمي حول مسلسله الجديد «الحشاشين» للكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال ويقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز.

إتاحة ترجمات في الدول التي يعرض بها المسلسل

وأبرز الموقع ردود «ميمي» حول بعض الانتقادات الموجهة للمسلسل والتي أشار فيها إلى أن المسلسل تاريخي بالعامية المصري وتدور أحداثه بين الأتراك والفرس، وحينما قدمه الأتراك استخدموا اللغة التركية، وكذلك النسخة الأمريكية منه كانت باللغة الإنكليزية، ونحن نقدمه في مصر والترجمة موجودة في كل بلدٍ يُعرض فيه العمل.

وأشار الكاتب، إلى أن مسلسل الحشاشين من وحي التاريخ، وهذا مكتوب نصًا في التترات، أي أنه ليس وثيقة، وإنما دراما تاريخية، مؤكدًا أنهم حاولوا تقديم خيال لفترة من الفترات في شكلٍ درامي.

ورد «ميمي» على كون المسلسل يتناول شخصية حسن الصباح الحقيقية، مؤكدًا أن الصباح لم يتفق عليه كتاب، لأن المغول أحرقوا قلعته وكتبه، وأفكاره، والموجود اجتهاد، وأنه لم يقدم هذه الشخصية لأنها رمزًا للخير ولكنه قدمها لأنها فذّة، وغريبة، ومستفزة.

وأشار السيناريست، إلى أن طريقة تصوير معجزات الصباح مقصودة، مشددًا على أنه لم يكن يصنع المعجزات، وأن هذا ما سيظهر لاحقاً مع تقدم حلقات المسلسل، كما سيتم كشف سر الوجه الذي يظهر للصباح باستمرار في الحلقة الأخيرة من العمل، مبديًا سعادته أن المسلسل دفع الناس للقراءة والسؤال عن تلك الفترة.