مسلسل بابا جه الحلقة 5.. أكرم حسني يحرج محمود البزاوي أمام زوجته

حدث موقف كوميدي خلال مسلسل بابا جه الحلقة 5، بين أكرم حسني «هشام»، ومحمود البزاوي «صلاح»؛ إذ جاء الأخير في وقت متأخر، وكان يشاهد مباراة مهمة في أحد المقاهي، وقال له هشام أمام زوجته: «ماتش مهم وكدا، يعني حجر شيشة وكوباية شاي ولمة حلوة، عشان كدا اتأخرت».

مسلسل بابا جه الحلقة 5

وتضمن مسلسل بابا جه في الحلقة 5، حدوث مفاجأة؛ إذ كان هشام يضع الطفلة الرضيعة في سريرها، وإذ بأحد الأطفال يقول: «ماما جت».. وجاءت رحمة وهي أحد الأطفال الستة لتخبئ هشام في خزانة الملابس، ودخلت أم الأطفال لتنظر الطفلة الرضيعة، وضحك عليها صلاح وقال لها: «وحشني أكلك»، وأخذها هو والأطفال إلى المطبخ.

ومن ثم جاء مشهد رحمة وهي تساعد هشام للخروج من المنزل، وكانت رحمة تقوم تساعدته، فقال لها: «هي ليه ماما هي اللي بتعمل كل حاجة»، فسكتت، فقال لها: إن كنتي بتحبيها ساعديها وعرفيها الحقيقة.

موعد عرض مسلسل بابا جه وقناة العرض

يعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا الساعة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، ويعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً، كما تُعرض الحلقات على منصة Watch it .