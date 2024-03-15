عبد الله غلوش يكتب: 10 أسباب تخليك تتابع «بابا جه»

فى موسم نعانى فيه من ندرة الأعمال الكوميدية المتميزة، نجح مسلسل «بابا جه»، بطولة أكرم حسنى ونسرين أمين، فى لفت أنظار الصغار والكبار منذ الحلقة الأولى، وذلك لأسباب عديدة سأحاول أن ألخصها فى السطور التالية:

1- عمل هادف راقٍ ومحترم تستطيع أن تتابعه مع باقى أفراد أسرتك دون خوف من لفظ خارج أو مشهد خادش أو إفيه مبتذل.

2- المسلسل يعطى للأب حقه المهدور درامياً منذ سنوات، ولا عجب أن يتزامن عرضه فى شهر الاحتفال بعيد الأم.

3- كوميديا ذكية وطازجة يقدمها أكرم حسنى فى حلقات المسلسل تجمع ما بين القلش والإفيهات وكوميديا الموقف، ويعاونه فى ذلك الثلاثى المتميز مصطفى غريب وأوتاكا وياسر الطوبجى.

4- أجمل ما فى المسلسل من وجهة نظرى أنه صادم لكل أب ويحمل رسالة قوية عن الدور الحقيقى الذى من المفترض أن يقوم به تجاه أولاده.. من خلال المسلسل يمكنك أن تتعرف بسهولة على أوجه القصور فى تعاملك مع أولادك، لأنك للأسف فى أوقات كثيرة تكون مقتنعاً من داخلك بأنك غير مقصر وتقوم بدورك نحو أولادك على أكمل وجه لمجرد أنك توفر لهم مصاريف الأكل والملابس والمدرسة والدروس الخصوصية، ولكن مع الوقت تكتشف أن «الحياة مش فلوس وخلاص» وأنك تجهل الكثير والكثير عن أولادك ولا تعرف أى شىء عن تفاصيل حياتهم ولا اهتماماتهم ولا أصحابهم أو ما يشغلهم ويؤرقهم.

5- فكرة المسلسل مستوحاة من كتاب كورى، وهنا يثبت المسلسل أن المشاهد لا يوجد لديه مشكلة مع فكرة الاقتباس من عمل أجنبى، ما دام أن الموضوع جيد الصنع وبروح مصرية وليس مجرد نحت وقص ولزق فقط.

6- من المزايا المهمة للمسلسل أنه يعرّفك الكثير من التفاصيل عن طبيعة دماغ الجيل الجديد وتقاليعهم وأغانيهم وطريقة تفكيرهم.

7- من الأمور التى تُحسب للمسلسل أيضاً أنه يحمل رسالة واضحة ومهمة لكل موظف، وهى أن تركك لوظيفتك ليس نهاية العالم، وأن الحياة لن تتوقف لمجرد إقالتك أو استقالتك، لا تستسلم للظروف واكتشف فى نفسك مواهب وقدرات وإمكانات جديدة.

8- متابعتك للمسلسل ستساهم فى تغيير نظرتك فى التعامل مع الأطفال، وخاصة المحرومين من نعمة وجود الأب لأى سبب كان.

9- ستتأكد بعد مشاهدة هذا الكم الكبير من الوجوه الشابة والأطفال الذين يكتظ بهم المسلسل، أن نبع المواهب المصرية لا ينضب، وأخص بالذكر الطفلة «لافينيا نادر» أحد اكتشافات شهر رمضان الحالى برفقة عدد من الأطفال المتميزين فى المسلسلات الأخرى مثل ريمون توفيق فى مسلسل «إمبراطورية ميم» وليا سويدان فى مسلسل «بيت الرفاعى» وجان رامز فى مسلسل «المعلم».

10- ذكاء المخرج خالد مرعى فى توظيف ضيوف الشرف وجعلهم مؤثرين فى الأحداث وليس مجرد كمالة عدد أو استعراض عضلات للشو والبروباجندا فقط، وهو ما ظهر بوضوح فى حلقة محمد كيلانى ويظهر فى الحلقات المقبلة، ومن أبرز ضيوفها كريم فهمى وأحمد أمين وبسنت شوقى وعمرو وهبة.

شكراً شركة «ميديا هب» والمنتج محمد سعدى.. شكراً لمؤلفى المسلسل وائل حمدى ومحمد إسماعيل أمين.. شكراً للمخرج خالد مرعى ولكل فريق عمل «بابا جه».