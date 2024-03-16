مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024، من أبرز ما يبحث عنه عشاق الكوميديا، إذ يشارك في بطولته عدد من الفنانين وعلى رأسهم أكرم حسني ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 6

ويُعرض مسلسل بابا جه بشكل حصري على قناة DMC في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وعلى قناة DMC دراما في الساعة الحادية عشر مساءً.

وشهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل بابا جه، وقوع الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «هشام»، في عقبات كثيرة في وظيفته الجديدة كأب للإيجار، إذ وجد «صلاح» صاحب الست أطفال يهمل في أبنائه ولا يهتم بهم ويصعب عليه العمل بجداول الأبناء، لكنه فضحه أمام زوجته في نهاية الحلقة.

مسلسل بابا جه الحلقة 5

وتستمر العقبات التي يواجهها هشام خلال عمله كأب للإيجار وهي الفكرة التي اقترحها ابن عمه ياسر من خلال إطلاق موقع إلكتروني لعرض «هشام» كأب للإيجار، كمحاولة من الأخير بأن يكبر في نظر ابنته التي تعتبر أنه لا فائدة له في المنزل.