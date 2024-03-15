آخر تحديث لسعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، استقرارا ملحوظا في عدد كبير من البنوك أهمها بنك مصر والأهلي والإسكندرية، مسجلا نحو 12.74 جنيه للشراء، وسجل 12.77 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصري، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 12.74 جنيه للشراء، وسجل 12.77 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.74 جنيه للشراء، وسجل 12.77 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.74 جنيه للشراء، وسجل 12.77 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.67 جنيه للشراء، وسجل 12.76 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.71 جنيه للشراء، وسجل 12.76 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.94 جنية للشراء، وسجل 12.96 جنية للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.