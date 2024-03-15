أفكار غير تقليدية لسحور رمضان.. أكلات بسيطة تحميك من الروتين اليومي

مع حلول شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عن أفكار جديدة ومتنوعة لإعداد وجبة السحور، التي تعد من أهم الوجبات خلال هذا الشهر الفضيل، فما بين رغبة البعض في تجنب الأطباق الروتينية، وحرص آخرين على اتباع نظام غذائي صحي، يزداد البحث عن أفكار غير تقليدية لسحور رمضان تُساعد على الشعور بالشبع والنشاط خلال ساعات الصيام.

أفكار غير تقليدية لسحور رمضان

وهناك عدة أفكار غير تقليدية لسحور رمضان يمكن لربات البيوت تحضيرها طوال الشهر الكريم للبعد عن الروتين اليومي المتبع في الأكل وتجنب الملل، إلى جانب حصول الجسم على كثيرة من القيم الغذائية المهمة التي يحتاجها من خلال تنوع الأطعمة، بحسب شيرين محمد، استشارية التغذية العلاجية.

ومن أمثلة أفكار غير تقليدية لسحور رمضان:

وجبات غنية بالطاقة

- الساندوتشات:

تعبتر الساندوتشات طعام سريع وسهل، يمكن تحضيره بمكونات متنوعة مثل البيض، الجبن، الخضروات، الدجاج، أو التونة.

- السلطات:

وذلك لكون السلطات غنية بالفيتامينات والألياف، تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

- الشوربة:

تعتبر الشوربة خيار دافئ ومغذٍ، يُمكن تحضيره من الدجاج، الخضار، أو العدس.

- اللبن:

ويعد اللبن مصدر غني بالكالسيوم والبروتين، يُمكن تناوله مع الفواكه أو الحبوب الكاملة.

- الزبادي:

وهو غني بالبكتيريا النافعة، يُساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع.

أفكار وجبات سحور غنية بالبروتين

- البيض:

مصدر غني بالبروتين والفيتامينات، يُمكن تحضيره بطرق متنوعة مثل المسلوق، المقلي، أو الأومليت.

- الدجاج:

مصدر غني بالبروتين، يُمكن تحضيره مشويًا أو مسلوقًا مع الخضار.

- السمك:

مصدر غني بالبروتين والأحماض الدهنية أوميجا 3، يُمكن تحضيره مشويًا أو مسلوقًا.

- اللحم البقري:

مصدر غني بالبروتين والحديد، يُمكن تحضيره مشويًا أو مسلوقًا مع الخضار.

- التونة:

مصدر غني بالبروتين والفيتامينات، يُمكن تناولها مع الخبز أو السلطة.

أفكار وجبات سحور غنية بالألياف

- الحبوب الكاملة:

مثل الشوفان، الكينوا، أو الأرز البني؛ فهي تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

- الخضروات:

مثل الخيار، الطماطم، الخس، أو الجزر، وهي غنية بالفيتامينات والألياف.

- الفواكه:

مثل الموز، التفاح، أو البرتقال، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن.

- المكسرات:

مثل اللوز، الجوز، أو الفستق، وهي غنية بالألياف والدهون الصحية.

- البذور:

مثل بذور chia أو بذور الكتان، وهي غنية بالألياف والدهون الصحية.