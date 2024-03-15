دعاء فجر اليوم السادس من رمضان.. «اللّهم لا ترفع عنّا غطاء سترك»

دعاء فجر اليوم السادس من رمضان، ذلك الشهر الذي يستحب فيه كل عمل صالح وتستجاب فيه الدعوات، قالت عنه دار الإفتاء، إنه شهر مدرسة يتخرج فيها المسلم، وقد تربى على قوة الإرادة والعزيمة والصبر والسيطرة على الشهوات.

دعاء فجر اليوم السادس من رمضان

وحول صيغ دعاء فجر اليوم السادس من رمضان، لا يوجد صيغه ثابته للدعاء ولكن يمكن للمسلم ترديد على سبيل المثال:

«اللّهم لا ترفَع عنّا غطاءَ سترِك ولا تبتَلينا فيما لا نستطيعُ عليهِ صبراً،اللّهم إنا نسألُك راحةً في البدَن وراحةً في القَلب وراحةً في النّفس واجعَل لنا يارب مِن كلّ ضيقٍ مخرجاً ومِن كلّ هَمٍّ فرَجاً ومِن كلّ دُعاءٍ قبولاً واستجابةً ».

«اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني وذهاب همّي وغمّي».

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر».

«اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُك الجنَّة وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عمل، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عمل، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا».

«‏اللهم إنك تدرك دعواتنا حتى ولو لم ننطق بها، اللهم حقق لنا بكرمك ما نتمنى ‏واجبرنا جبراً لم نحسب له حساباً يارب».

«اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا».

«‏اللهـّم استجب لنا ما نعجز عن قوله، وما يصعب علينا صياغته وأنت تعلمه، اللهـّم وتقبل كل دعوة ساكنة في صدورنا ولا نعلمك كيف نرفعها إليك».