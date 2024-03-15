مها أحمد تنهار من البكاء بسبب ابنها من ذوي الهمم: «عمري ما طلبت له فلوس»

انهارت الفنانة مها أحمد، بالبكاء خلال حديثها لأول مرة عن مرض نجلها من ذوي الهمم قائلة: «أنا عندي أحمد ابني من ذوي الهمم، وبدخل أفك الهدايا اللي بكسبها وأطلعها لذوي الهمم بس مش لازم أقول كده».

معاناة ابن مها أحمد

وقالت «مها» خلال استضافتها ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «أحمد ابني من ذوي الهمم، والسبب في اللي حصله كان دكتور عمل خطأ طبي، ومقاضيتش الدكتور لأنه مش هيرجعلي مخ ابني لأنه نقص أكسجين، والسبب وأنا بولد إن الدكتور شده بالشفاط، وبعدها خرجني ولدت في أوضة قيصري، ولو كنت قلت ساعتها عمرهم ما هيقولوا الحقيقة اللي حصلت جوه أوضة العمليات، وهو بالنسبالي الحياة وممكن ربنا يكون عمل كده عشان أدخل الجنة، أنا وجوزي من غير ما نتعب في الدنيا».

وأضافت: «ابني لحد دلوقتي تعبه متعة وراحة بالنسبالي، أنا مش بعيط عشان أحمد كده، ولكن أحمد مالوش ذنب في كده، لأن لما كان ابني بيرجّع كنت بدوق الترجيع، عشان طريقة الدواء كده فا بدوق عشان أعرف ده الدوا ولا لا، لأن دي سموم».

مرض ابن مها أحمد

وتابعت: «وأنا نازلة لازم أحكيله ولو ضحك بعرف أن كده الموضوع اللي رياحة اعمله هيمشي، وأي مكان بروحه باخده معايا، ومجدي جوزي بيروح يشوف مكان مناسب عشان يبقى ينام فيه، واللي الناس متعرفش أني كل سنة بدخل بيه المستشفى عشان عنده نقص حديد ومحدش يعرف حاجة غير أهلي، وعمري ما طلبت لا من النقابة ولا أي حد فلوس، ولا سعيت إني أجيب له معاش زي ما الرئيس عامل للأطفال ذوي الهمم، ولو بتاجر بابني كان زماني في كل بلد شوية».

وأردفت: «هفضل اشتغل ع تيك توك، ولو جالي شغل في منصة هشتغل، ودخلت الجنة وأنا في الدنيا، مش بعيط عشان اللي حصل لابني ولا أنه معيوب، لو من عند ربنا عادي لكن لما يبقى خطأ طبي ده اللي بيزعل، أانا في الجنة هسمع منه يا ماما وهجوزه في الجنة وربنا واعدنا في كده، ولكل أم ابنها كده اصبري هتشوفي هيبقى إزاي في الجنة».