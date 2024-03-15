مسلسل الكبير أوي 8 يسلط الضوء على «The Godfather».. معلومات عن الفيلم الشهير

خلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8، ظهر هجرس الذي قوم بدوره الفنان محمد سلام، في وسط المزاريطة وهو متقمص شخصية الشرير أوي، ليظهر نفادي ويحاول التغلب عليه، وخلال مبارزتهما بالسيوف، تفوه «هجرس» بكلمات من الفيلم الشهير «The God Father».

في حيلة من حيل نفادي، الذي يؤدي دوره الفنان حاتم صلاح، لإقناع أمينة خليل به، حتى يتزوج منها، ظهر في شخصية الفارس لمحاربة الشرير أوي «هجرس»، وأخرج كلا منهما سيفه للمبارزة، وخلال ذلك مثل هجرس شخصية الفيلم «The God Father».

معلومات عن فيلم The God Father

يعد فيلم The God Father، واحدًا من أعظم الأفلام في السينما العالمية، والمصنف كثاني أفضل فيلم على مستوى التاريخ، ومن أكثر الأفلام تأثيرًا في التاريخ، ومن إخراج فرانسيس فورد كوبولا، عام 1972.

سيناريو فيلم The God Father أو «العراب»، مقتبس عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب ماريو بوزو، والتي خرجت في عام 1969، وفقًا لما ذكره موقع «Variety»، وهو من بطولة مارلون براندو وآل باتشينو.

أحداث فيلم The God Father

تدور أحداث فيلم The God Father فى الفترة من 1945-1955، حول تحول مايكل كورليوني، من شخص عادى إلى زعيم مافيا عديم الرحمة، بينما تؤرخ أيضا عائلة كورليوني تحت زعامة فيتو كورليونى، وحقق الفيلم حينها إيرادات بلغت 270 مليون دولار أمريكي.