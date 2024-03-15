الجمهور ينتظر اليوم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5 على قناة DMC، لمتابعة أحداث العمل الدرامي بين المشكلات وعدم التفاهم الذي يحدث بين عائلة الفنان خالد النبوي وأولاده.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5 على قناة DMC اليوم

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5 على قناة DMC اليوم في تمام الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

وعلى قناة drama dmc يعرض الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

وسيتم عرض المسلسل على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء، ومن هذا الرابط ..

مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف حول «أرمل» يُدعى مختار أبو المجد، وهو أب يتولى مسؤولية 6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.