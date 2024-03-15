مخاطر ترك الطفل وحيدا في غرفة مظلمة.. طريقة تربية حسن الصباح لابنه في «الحشاشين»

ترك حسن الصباح ابنه وحيدًا، في غرفة مظلمة طوال الليل، كنوع من التربية، إذ يعتقد أن هذا الأسلوب القاسي، سيخلق منه رجلًا شجاعًا، قادرًا على مواجهة التحديات في المجتمع، إلا أنه انعكس بالسلب على الطفل، الذي أخذ في البكاء الشديد.

يتبع حسن الصباح أسلوبا قاسيًا، في تربية ابنه «حسام»، إذ يعتقد أن الشدة ستجعل منه رجلًا قويًا، لذا حبسه في غرفة مظلمة ليلة كاملة، خلال أحداث الحلقة الخامسة بمسلسل الحشاشين، ثم عاد إليه مرة أخرى، يسأله ماذا تعلم من تجربة أمس؟.

ماذا حدث بعد حبس حسن الصباح لابنه في الغرفة؟

أجاب الطفل على والده حسن الصباح إجابة غير متوقعة، بأنه لن يسامحه أبدًا، لأنه تركه وحيدًا في الظلام، حتى أصبح يرتعش من شدة الخوف، ويبكي بكاءًا شديدًا.

يعتبر البعض أن حبس الطفل في غرفة مظلمة، أحد أساليب التربية القاسية، التي تخلق رجلًا قويًا، قادرًا على مواجهة المشكلات، إلا أن ذلك يدمر الطفل عاطفيًا، إذ يمكن أن تؤدي العزلة المستمرة في غرفة مظلمة أو الحمام، إلى ميول عدوانية، وتعاطي المخدرات في بعض الحالات النادرة، بحسب موقع thehealthsite.

مخاطر ترك الطفل في غرفة مظلمة وحيدًا

الحبس في غرفة مظلمة، يجعل الشخص غير قادر على مواجهة التحديات، وتكوين نظرة سلبية تجاه الحياة، وهناك طرق أخرى يمكن اللجوء إليها لعقاب الطفل، منها تجاهل سلوكه بعد إعطائه التحذيرات الكافية، أو التوقف عن التحدث معه لمدة يوم أو يومين.

مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ومعه كوكبة كبيرة من الفنانين، أبرزهم أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، وفتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.