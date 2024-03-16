تحذير من عادة خطيرة على الإفطار.. قد تسبب تشنجات في المعدة

بعد دقائق قليلة من أذان العصر في شهر رمضان، ينتشر بائعو العصير في الشوارع، تلبيةً لحاجة الصائمين إلى تناوله على الإفطار، لكن هل الإفطار على العصائر الباردة عادة صحية جيدة أم سيئة؟ وما هي نتيجة الإفطار أيضًا على كوب بارد من الماء؟

لا تخلو أي مائدة طعام من العصائر، لكن الدكتور داليا مرسي، استشاري التغذية العلاجية، أكدت خلال حديثها مع «الوطن»، أن هناك عدة مخاطر تنتج عن تناول العصائر قبل الفطار في رمضان، لأنها مؤشر لارتفاع نسبة السكر، فضلا عن الكسل والمرض الناجم عن تلك العادة.

الإفطار على 3 تمرات

وتنصح استشاري التغذية بالإفطار على 3 تمرات، ثم تناول كوبين من الماء، والتوجه لأداء صلاة المغرب والعودة للإفطار، كما تحذر من العادة الأخطر على الجسم، وهي الإفطار على المياه الباردة، التي تسبب تشنجات في عضلة المعدة.

عادات سيئة على الإفطار

وهناك أيضًا بعض العادات السيئة الأخرى التي تدمر الصحة، مثل تناول السيجارة وقت الإفطار، أو شرب القهوة والشاي أولاً، وتناول وجبة إفطار كبيرة بسبب مشاكل بالجهاز الهضمي، أما عن المشروبات الغازية التي يتناولها البعض خلال أو بع وجبة الإفطار، فإنها تسبب تقليل امتصاص وهضم الطعام، كما أن البعض يقوم بتناول الطعام سريعًا دون مضغه جيدًا، تلك العادة التي تتسبب في الإصابة بتقلصات المعدة وتوقفها عن العمل أثناء تناول الطعام.