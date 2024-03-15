عاجل.. احذر تناول هذه الأطعمة على الإفطار.. تسبب آلاما في المعدة

تناول الفواكه والخضراوات يفيد الجسم ويقيه من الأمراض، لما لها من قيمة غذائية كبيرة، لذا يجب الحرص على تناولها باستمرار.

وخلال أيام شهر رمضان الكريم، وبسبب ساعات الصيام الطويلة، يجب الحذر من بعض الأطعمة التي يجب عدم تناولها على الإفطار، إذ تسبب مشاكل في المعدة والقولون، وهو ما كشفته الدكتورة دينا البسيوني، استشاري التغذية، لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 4 أطعمة تجنب الإفطار عليها وكسر صيامك بها في رمضان، وهي:

الطماطم

تناول الطماطم على معدة فارغة يمكن أن يسبب انسداد في مخرج المعدة، لأنها تحتوي على مركبات قابلة للذوبان، تتفاعل بدورها مع حمض المعدة ونتيجة ذلك، يتجلط في شكل كتل تعمل على سد مخرج المعدة، ويؤدي إلى شعور الفرد بالمغص، كما تحتوي الطماطم على محتويات حمضية دهنية زائدة، والتي تسبب الإسهال.

الموز

في الموز نسب عالية من الماغنسيوم، وإذ تناول الفرد الموز على معدة فارغة سيساعد ذلك على ارتفاع نسبة الماغنسيوم في الدم، ويؤدي ذلك الارتفاع إلى حدوث خلل في توازن نسبة الكالسيوم والماغنسيوم في الدم ما يؤثر على صحة الأوعية الدموية وبدوره يؤذي الجسم.

البرتقال

احتواء البرتقال على نسبة كبيرة للغاية من الأحماض العضوية يؤدي إلى حدوث ضرر كبير إذا تم تناوله على معدة فارغة، فالبرتقال يؤدي في هذه الحالة إلى ضرر كبير للمعدة.

التمر الأسود

التمر الأسود هو نوع من أصناف تمور النخيل وتتميز بلونها الأسود، وتحتوي على عنصري البتكين وحمض التنيك، والذي بدوره يمتزج بسهولة مع أحماض المعدة وينتج كتلًا، هذه الكتل غير قابلة للتحلل في المعدة.