أطعمة تمد الجسم بالطاقة خلال السحور.. احرص على تناولها لتجنب التعب أثناء الصيام

يبحث المسلمون عن اختيار أفضل الأطعمة خلال وقت السحور للحصول على الطاقة اللازمة خلال أوقات الصيام وساعات النهار، ولتجنب الجوع والعطش خاصة إذا كان الصائم لديه ساعات عمل طويلة، يجب الحرص على تناول بعض الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة، سواء على الإفطار أو في وجبة السحور.

يصاب الكثير من الأشخاص بالإجهاد، في فترة ما بعد الظهيرة إلى أذان المغرب خلال ساعات الصيام، لكن هناك أطعمة تمد الجسم بالطاقة، وفقًا لخبيرة التغذية، الدكتورة دينا البسيوني، التي أوضحت لـ«الوطن»، الأطعمة المناسبة فيما يلي:

الفول

الفول يحتوي على ألياف تعطي القوة المناسبة، ويساعد على الشبع لفترة أطول، كما أنه يعطي مزيدًا من الطاقة إلى الجسم، كما أنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما يزيد من مستوى الكوليسترول في الدم.

البيض

يحتوي البيض خاصة المسلوق على البروتينات اللازمة لنشاط الجسم كما يحتوي على سعرات حرارية مناسبة، إلى جانب الحديد والفيتامينات، كما يدعم الجسم بفيتامين د.

التمر

تناول حبات من التمر أثناء السحور يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي، كما يوفر الطاقة المناسبة للجسم، فالتمر مليء بالسكريات المناسبة وآلاف الألياف، فهو ذو قيمة غذائية عالية، ويعزز الطاقة، ويعتبر مصدرًا للألياف.

الشوفان بالفواكه

يعمل الشوفان على إعطاء الجسم الطاقة اللازمة، وإضافة الفواكه عليه يساعد على مزيد من الطاقة، ويمكن تناوله فقط على السحور دون إضافات أخرى.

الخبز الأسمر

يحتوي الخبز الأسود فهو من الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة، فهو يضمّ فيتامين ب، ويحتوي على الألياف المناسبة التي تقيء من الجوع، كما يحافظ الخبز الأسود على كمية المياه داخل الجسم.