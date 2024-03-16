فوائد تأخير السحور قبل الفجر بـ25 دقيقة.. يحسن صحة الجسم

من منتصف الليل وحتى طلوع الفجر، تمتدّ الفترة التي يتناول خلالها معظم الصائمين وجبة السحور، فيبدأ البعض بتناولها في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بينما يُؤثّر آخرون تأخيرها حتى دقائق قليلة قبل موعد أذان الفجر، إلا أنّ الأفضل هو تأخير تناول السحور، فما هي فوائده؟

تعد وجبة السحور من الوجبات المهمة التي يحتاجها الجسم، لتساعده على إكمال الصيام حتى أذان المغرب، وتنصح خبيرة التغذية ريم عودة في لقاء مع «سكاي نيوز عربية»، بالابتعاد عن تناول الدهون والسكريات، أما البروتينات مهمة في وجبة السحور.

وشددت على ضرورة الاعتدال في الطعام، كما أنها تحافظ على مستوى السكر في الدم، والحد من الشعور بالعطش والجوع في نهار رمضان، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بالصداع، والوقاية من الإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل الاضطرابات الهضمية.

قبل الفجر بـ25 دقيقة

ذكرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن أفضل وقت للسحور يكون قبل الفجر بحوالي 25 دقيقة، وذلك بمقدار قراءة 50 آية من القرآن الكريم، مستندة إلى الأية 187 من سورة البقرة، والتي تقول: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ».

أهمية السحور

وهناك بعض الأحاديث الدينية التي ذكرت أهمية السحور، مثل حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه الذي قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية»، وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».