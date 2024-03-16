قوانين لا ترحم.. حسن الصباح يعاقب ابنه الحسين في مسلسل الحشاشين بطريقة قاسية

يتبع حسن الصباح قوانين حازمة لا يجرؤ أحد على مخالفتها، خشية مصيرٍ مجهول، فهو لا يتوانى عن تنفيذ العقوبة المقررة، حتى لو كان المُخالف ابنه، ويظهر ذلك جليًا منذ طفولة ابنه «الحسين»، حين كان يحبسه في غرفة مظلمة، ظنًا منه أن ذلك يعلمه الحياة، من وجهة نظره.

كان حسن الصباح يدير حركته بإدارة حازمة، تفوق ما يتوقعه العقل البشري، فلم يتوقف لحظة واحدة، عن تنفيذ أحكام الدستور التي وضعها، لعقاب أي شخص يحاول أن يزلزل عرشه، حتى لو كان أقرب الناس إليه، خاصة ابنه «حسين»، الذي اتبع معه أسلوب قاسي في التربية منذ صغره، بحبسه في غرفة مظلمة، ظنًا منه أن ذلك يجعله رجلًا قويًا، على مواجهة الحياة، بحسب كتاب «حركة الحشاشين»، للدكتور محمد عثمان الخشت.

انضمام «حسين» إلى جماعة الحشاشين

انضم «حسين» ابن حسن الصباح، إلى جماعة الحشاشين، وكان يحلم بالخلافة بعد والده، لذا حاول أن يقنع والده بأن يعلنه خليفة له، إلا أن «حسن»، لم يتقبل هذا الأمر، وكان على علم بما يفعله ابنه، في التواصل مع الدعاة والمقاتلين، ليقرر معاقبتهم أشد العقاب.

مسلسل الحشاشين عمل تاريخي يسلط الضوء على طائفة الحشاشين

مسلسل الحشاشين عمل تاريخي، يسلط الضوء على طائفة الحشاشين، التي كانت في حقبة زمنية معينة، وتعرض حلقات المسلسل خلال السباق الرمضاني لعام 2024، ليتعرف الناس على قوانين حسن الصباح، في التعامل مع غيره.

فريق عمل مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، محمد رضوان، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.