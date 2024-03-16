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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل بابا جه 

كتب:

منتصر سليمان
09:15 ص | السبت 16 مارس 2024
مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه

بعد النجاح الجماهيري الذي حققه مسلسل بابا جه، منذ بداية عرضه خلال شهر رمضان، ينتظر المتابعون موعد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc الحلقة 6 بطولة أكرم حسني.

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 6 على قناة dmc، سيكون الساعة 7:35 مساء، والإعادة الساعة التاسعة إلا ربع صباحًا والثانية إلا ربع مساء، وتُعرض حلقات مسلسل بابا جه عبر منصة Watch it. 

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني ونسرين أمين ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وفريال يوسف، من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني تدور أحداثه حول تعامل الآباء مع الأبناء، ويعتمد كوميديا الموقف، والتي تعالج الكثير من سلوكيات الآباء تجاه أبنائهم.

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