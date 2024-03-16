موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل بابا جه 

بعد النجاح الجماهيري الذي حققه مسلسل بابا جه، منذ بداية عرضه خلال شهر رمضان، ينتظر المتابعون موعد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc الحلقة 6 بطولة أكرم حسني.

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 6 على قناة dmc، سيكون الساعة 7:35 مساء، والإعادة الساعة التاسعة إلا ربع صباحًا والثانية إلا ربع مساء، وتُعرض حلقات مسلسل بابا جه عبر منصة Watch it.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني ونسرين أمين ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وفريال يوسف، من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني تدور أحداثه حول تعامل الآباء مع الأبناء، ويعتمد كوميديا الموقف، والتي تعالج الكثير من سلوكيات الآباء تجاه أبنائهم.