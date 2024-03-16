مواطنو العمرانية يشيدون بالحماية المدنية في السيطرة على حريق ستوديو الأهرام

أثنى مواطنو شارع خاتم المرسلين بالعمرانية على جهود رجال الحماية المدنية في إخماد حريق هائل اندلع في ستوديو الأهرام وأربع بنايات مجاورة.

جهود إخماد حريق ستوديو الأهرام

وانطلقت الصافرات من المواطنين لتشجيع رجال الحماية المدنية، وإشادة بجهودهم بعد استخدام سلالم الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم إخماد النيران في بعض الطوابق بالبنايات المشتعلة.

ويتواجد رجال الحماية المدنية والشرطة، واللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد سامح بدوي مفتش مباحث العمرانية والطالبية، في موقع الحادث.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران في 4 بنايات في منطقة العمرانية بعد اندلاع الحريق في ستوديو الأهرام.

الدفع بـ 30 سيارة إسعاف وإطفاء

وانتقلت النيران إلى البنايات المجاورة، وتم بالدفع بحوالي 30 سيارة إسعاف وإطفاء، من أجل إخماد الحريق الهائل، الذي اندلع في ستوديو الأهرام.

واستخدمت قوات الحماية المدنية، سلالم الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم إخماد بعض النيران في العديد من الطوابق في البنايات المشتعلة.