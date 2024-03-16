مسلسل بابا جه الحلقة 6..  أكرم حسني يتورط مع ابنته

تعرض قناة dmc مسلسل بابا جه الحلقة 6 الساعة الثامنة إلا ربع، ويعاد عرضها في التاسعة إلا ربع صباحا والثانية إلا ربع مساءً، كما تُعرض الحلقات على منصة Watch it.

مسلسل بابا جه الحلقة 6

وبعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل بابا جه حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت الحلقة 5 من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، الكثير من الأحداث، ويؤدي دور «هشام»، وهو رجل في الأربعينيات كان يعمل مديرًا تنفيذيًا في أحد الفنادق ثم جاءت أزمة كورونا لتعطله عن العمل وتسببت في استغناء الفندق عنه.

بدأت الحلقة 5 من المسلسل بتورط «هشام» أكرم حسني، بعد أن أخبرته ابنته جودي أنها تعلم أنه ذهب لمنزل زياد زميلها بالمدرسة مرتين، ولكن اتفقت معه على زيادة مصروفها اليومي 5 جنيهات، وأن يعد لها وجبة المكرونة بالشعيرية مرة في الأسبوع.

وفى مشهد آخر من مسلسل بابا جه، تلقى «هشام» اتصالا من عمته أم ياسر، لتخبره أنها تريد من ياسر أن يذهب بها إلى ولاء زوجة هشام لتعطيها أموال الجمعية، ولكن السيارة منذ الحلقة الثانية في المسلسل معطلة بسبب الحادث الذي تعرض له ياسر، ومن ثم قال هشام لياسر: «اتصرف العربية البايظة دي خدها وروح لف بعمتي على الجمعية».

في المشهد الأخير من مسلسل بابا جه الحلقة 5، جاءت أم الأطفال زوجة محمود البزاوي «صلاح»، وكان هشام في المنزل فقامت رحمة وهي أحد أبناء صلاح بإخفاء هشام في خزانة الملابس، ومن ثم عندما دخلت زوجة صلاح إلى المطبخ دخلت رحمة إلى هشام لتخرجه من الخزانة، فقال لها هشام :« لو عاوزة تساعدي ماما، عرفيها الحقيقة إن أنا كنت بساعد أبوكي»، وانتهت الحلقة بأن نادت رحمة أمها قائلة: «تعرفي بيدج اسمها بابا جه؟».