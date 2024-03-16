دعاء لغزة.. كلمات تسخر لهم ملائكة السماء

شهر رمضان هو خير شهور العام، وفيه العديد من العبادات المستحبة، من أبرزها الدعاء، لذا يستغل ملايين المسلمين فرصة هذا الشهر المبارك واستجابة الدعاء خلاله لترديد دعاء لغزة في أيامه وساعاته، وتتناول السطور التالية بعض الأدعية المستحبة التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار.

دعاء لغزة

دعاء لغزة هو أحد الأدعية التي يهتم بها الكثير من المسلمين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على المدنيين داخل القطاع، وزاد حرص العباد على ترديد هذا الدعاء خلال شهر رمضان المبارك، آملين من الله- سبحانه وتعالى- أن يستجيب لدعواتهم، وأن يبلغ أهل فلسطين النصر.

ويعتبر دعاء لغزة واحدًا من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة، حتى يحرص العباد على استعمالها، ولكن يمكن للمسلمين أن يناجوا ربهم بأي دعاء يفضلون، وبكل ما يخطر على بالهم وقلبهم حول هذا الأمر، ومن ضمن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء لغزة على سبيل المثال لا الحصر:

اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.

اللهم سخر لأهل غزة ملائكة السماء وجنود الأرض.

دعاء لغزة المستحب

ويحرص العديد من المسلمين على ترديد دعاء لغزة خلال شهر رمضان، وتحديدًا في الأوقات التي من المتوقع أن تكون ساعة إجابة للدعاء، كوقت الفجر، أو ساعة قبل المغرب في كل يوم، وذلك حتى يضمنوا أن الدعوة قد تستجاب من الله سبحانه وتعالى.

وبالحديث عن دعاء لغزة، فهناك عدة أدعية مستحبة، منها على سبيل المثال: