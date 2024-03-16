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دراما المتحدة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. حفيدة يحيى الفخراني تمر بأزمة

كتب:

منتصر سليمان
12:03 م | السبت 16 مارس 2024
مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة

تتواصل اليوم الأحداث المثيرة التي يشهدها مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، ويعرض على قناة DMC الساعة 6:15 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، تدور قصة المسلسل حول بهجت الأنصاري، الذي يجسده الفنان يحيى الفخراني، وهو وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي تفرغ للحياة مع أحفاده بعد وفاة زوجته، لكنه يتورط في العديد من المواقف الكوميدية مع أحفاده.

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب وعلاء مرسي.

شهدت الحلقة 5 من مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، العديد من الأحداث، من أهمها إرسال صور مخلة لجميلة حفيدة «بهجت» الفنان يحيى الفخراني، وتتحرك من أجل تحرير محضر ضد مرسل هذه الصور.

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بقلم منتصر سليمان