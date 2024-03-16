موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 6 على قناة DMC اليوم، من أكثر ما يبحث عنه الجمهور بعد انتهاء الحلقة الخامسة أمس، إذ حصل بطله أكرم حسني الذي يجسد شخصية «هشام» على خبرات خبرات كبيرة كأب للإيجار، لأنه عاش أكثر من يوم في منزل محمود البزاوي وأطفاله الذين يبلغ عددهم 6.

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 6 على قناة DMC اليوم

مسلسل بابا جه يُعرض بشكل حصري على قناة دي إم سي الساعة 7.45 مساءً، وعلى قناة دراما dmc في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بينما يجري عرضه على منصة ووتش إت تزامنًا مع العرض على قناة دي إم سي في الساعة 7.45 مساءً.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، أما المؤلف فهو وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.