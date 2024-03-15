نشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف السورية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم 15-3-2024 إذ يهتم الصائمون بمعرفته في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك لارتباطه بفريضة الصلاة، وموعد بدء الصيام، والإفطار.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 15-3-2024

في التقرير التالي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم تسهيلا على المسلمين، في معرفة مواقيت الفروض، وموعد بدء الصيام والإفطار.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الجمعة 15-3-2024

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم 15-3-2024 في العاصمة دمشق ومعظم المحافظات، والمدن السورية وتأتي مواعيد الأذان كالتالي: دمشق 5:21 حلب 5:15 مدن حمص، وحماه، وإدلب، والرستن وخان شيخون، وكفرنبل وتلبيسة، وسلقين، وسوران جميعها موعد صلاة الفجر يكون في الساعة 5:18

في مدن اللاذقية، وداريا، ودوما، وجبلة، والسويداء، والتل، وعربين جميعها موعد أذان الفجر فيها في الساعة 5:21 مدن درعا والقنيطرة، وطفس، وجاسم أذان الفجر في الساعة 5:23 مدينة الرقة الساعة 5:08 مدن النبك، القصير، يبرود، جسر الشغور،جبرود الساعة 5:19 مدينتي مصياف، والسالمية في الساعة 5:20.

مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الجمعة 15-3-2024

بحسب بيان الجمعية الفلكية السورية التي أفادت فيه تكون مواقيت الصلاة في سوريا اليوم الجمعة 15-3-2024 وتكون مواعيد الفروض الخمس كالتالي صلاة الفجر تكون في الساعة 5:21، وصلاة الظهر 12:51 صلاة العصر 4:15 صلاة المغرب وموعد إفطار المسلمين 6:49 موعد صلاة العشاء 8:19 ويليها صلاة التراويح.