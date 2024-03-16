أحداث مثيرة تضمنتها الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان، كان أبرزها إطلاق الحاج حسن ضرغام النار على «ياسين» زوج ابنته الدكتورة عايدة وابن الحاج إسماعيل الغول، إلى جانب بعض الأحداث الأخرى التي جعلت بمجرد انتهاء الحلقة الخامسة، زاد السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 6.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وما زاد الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6، هو تصاعد حدة الصراع بين عائلتي الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، وتطور الأمر إلى أن طلب «ضرغام» من «ياسين» نجل «الغول» أن يُطّلق ابنته الدكتورة عايدة، وعندما رفض، أطلق عليه النار وكاد يقتله، إلا أنهم نقلوه على الفور إلى المستشفى وتم إنقاذه.

وفي إطار توضيح مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 6، يمكن الإشارة إلى أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 6، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم الأحد في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث الحلقة الخامسة من صيد العقارب

وتضمنت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، ذهاب«إسماعيل» إلى «ضرغام»، طالبًا منه غلق باب الصراع وعدم التفكير في الأخذ بالثأر للحفاظ على باقي أبنائهما، إلا أنّ الأخير رفض مصممًا على الأخذ بالثأر لكن بعد دفن جثمان نجله «علي».

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.