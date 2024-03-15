غادة عبد الرازق تواصل تصوير صيد العقارب في جاردن سيتي

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أحداث مسلسلها الرمضاني صيد العقارب، الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني 2024، حصريًا على قناة cbc، وتجسد خلاله عبد «الرازق» شخصية عبلة، وهو المسلسل التي تعود به غادة للتعاون من جديد مع الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة فينومينيا.

كواليس تصوير مسلسل صيد العقارب

وقال مصدر من داخل المسلسل، أن غادة عبد الرازق تواصل تصوير المسلسل في منطقة جاردن سيتي، بمواقع التصوير الرئيسية في المسلسل، وهو داخل إحدى الشقق السكنية، التي يتم استخدامها في أحداث المسلسل كمكتب.

ويستعرض المسلسل مهنة صيد العقارب، التي تعد من أصعب المهن في العالم.

الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب عددًا من الأحداث الشيقة استكمالًا لمقتل «علي»، والصراعات التي تدور بين العائلتين بعد أن اندلعت شرارة الصراع بين عائلة درغام والغول، فهل ينجح الغول في إخفاء ابنه؟

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم المتميزين، منهم رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم.