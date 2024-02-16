محافظ الجيزة يشدد على تكثيف الحملات خارج مواقف السرفيس

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط عدد من الميادين بالأحياء.

إضفاء المظهر الحضاري اللائق

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن «راشد» تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الساحات بميدان الجيزة، والتي تضم إنشاء مقاعد للجلوس ودورات مياه ودعم المسطحات الخضراء وكاميرات للمراقبة وتركيب أرصفة إنترلوك للمشاة وتحسين كفاءة الإنارة بالميدان في إطار خطة المحافظة لإضفاء المظهر الحضاري اللائق على الميدان ومحيطه.

إحكام السيطرة على المنظومة

وشملت جولة المحافظ متابعة انتظام العمل داخل موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة موجها رئيس جهاز السرفيس بضرورة إدخال كافة السيارات الميكروباص العاملة في خدمات نقل المواطنين داخل منظومة السرفيس وفقاً للوائح والقوانين المنظمة وذلك لإحكام السيطرة على المنظومة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات خارج مواقف السرفيس بالطرق والمحاور للتأكد من انتظام سيارات السرفيس بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم المغالاة على المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من سحب وإلغاء التراخيص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

التنسيق مع ملاك العقارات

تفقد المحافظ ميدان النهضة وشارع الجامعة موجهاً رئيس حي جنوب بالتنسيق مع ملاك العقارات الكائنة بميدان النهضة لرفع كفاءة واجهات العقارات وطلاءها لإضفاء المظهر الحضاري.

الصيانة الدورية للحدائق

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته رئيس حي الدقي بسرعة إنجاز أعمال تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع نادي الصيد مع تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات للباعة الجائلين والمحال بميدان المساحة.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بضرورة الصيانة الدورية للحدائق والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بالتعاون مع الأحياء المعنية للحفاظ على الشكل الحضاري لها.

واستمع المحافظ خلال الجولة لآراء وشكاوى المواطنين موجها الأحياء المعنية بالاستجابة الفورية لها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء هيئة النظافة وأحياء جنوب والعجوزة والدقي ورئيس جهاز السرفيس.