تعبت من الحر والعطش في رمضان؟.. إليك الروشتة السحرية  

يعاني الصائمون من ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام رمضان الذي يأتي على إثره الشعور بالعطش الشديد، ويشعر البعض بصعوبة التعامل مع هذا الأمر على الرغم من أن هناك خطوات بسيطة تقي من العطش، وهو ما نقدمه لكم عبر روشتة صحية تمنع عنك الحر والعطش في رمضان، وتعوض الجسم عن السوائل التي فقدها.

حيل للتعامل مع الحر والعطش في رمضان

«ماذا أفعل في حالة العطش والحر في رمضان؟»، سؤال يتردد دوما على ألسنة الصائمين نظرًا لطول عدد ساعات الصيام، والجميع يلجأوا إلى تناول الماء أثناء فترة الإفطار إذ تساعد على ترطيب الجسم وتساهم في الشعور بالانتعاش، وهناك الكثير من الحيل الأخرى للقضاء على الحر والعطش، قدمها لنا الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أنه يجب علاج العطش بعدة خطوات بسيطة.

التغلب على العطش والحر في رمضان

وأضاف أن العرق والتبول والتنفس أكبر أسباب العطش والحر في رمضان، لذلك يجب العلاج بشرب الماء قبل الفجر وبعد الإفطار بكمية من 2 إلى 3 لترات، أي ما يعادل 8 إلى 12 كوبًا تحديدًا، مع توزيع كمية الماء الموصى بها حتى لا يرهق الكليتين، كما أنها قد تمنح شعورًا مؤقتًا بالارتواء.

علاج العطش والحر في رمضان

يجب اتباع التالي لحماية الجسم من العطش والتغلب على الحر: