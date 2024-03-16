تعبت من الحر والعطش في رمضان؟.. إليك الروشتة السحرية
كتب:
أمنية شريف
10:16 ص | السبت 16 مارس 2024
التغلب على العطش والحر في رمضان
يعاني الصائمون من ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام رمضان الذي يأتي على إثره الشعور بالعطش الشديد، ويشعر البعض بصعوبة التعامل مع هذا الأمر على الرغم من أن هناك خطوات بسيطة تقي من العطش، وهو ما نقدمه لكم عبر روشتة صحية تمنع عنك الحر والعطش في رمضان، وتعوض الجسم عن السوائل التي فقدها.
حيل للتعامل مع الحر والعطش في رمضان
«ماذا أفعل في حالة العطش والحر في رمضان؟»، سؤال يتردد دوما على ألسنة الصائمين نظرًا لطول عدد ساعات الصيام، والجميع يلجأوا إلى تناول الماء أثناء فترة الإفطار إذ تساعد على ترطيب الجسم وتساهم في الشعور بالانتعاش، وهناك الكثير من الحيل الأخرى للقضاء على الحر والعطش، قدمها لنا الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أنه يجب علاج العطش بعدة خطوات بسيطة.
التغلب على العطش والحر في رمضان
وأضاف أن العرق والتبول والتنفس أكبر أسباب العطش والحر في رمضان، لذلك يجب العلاج بشرب الماء قبل الفجر وبعد الإفطار بكمية من 2 إلى 3 لترات، أي ما يعادل 8 إلى 12 كوبًا تحديدًا، مع توزيع كمية الماء الموصى بها حتى لا يرهق الكليتين، كما أنها قد تمنح شعورًا مؤقتًا بالارتواء.
علاج العطش والحر في رمضان
يجب اتباع التالي لحماية الجسم من العطش والتغلب على الحر:
- الابتعاد نهائيًا عن الأطعمة المالحة والحد من تناول الأطعمة المقلية واللحوم المصنعة الذي تسبب الشعور بالعطش الشديد.
- الابتعاد عن الاجهاد الشاق، وبذل مجهود جسدي متوسط خلال النهار.
- علاج أمراض السكري أو أمراض الكلى الذي يزيد من الشعور بالعطش.
- تناول وجبة سحور غنية بالسوائل.
- تناول الفواكه والخضراوات وإدراج البطيخ، والكنتالوب، والخس، والخيار والزبادي ضمن المأكولات.
- تجنب المشروبات التي تزيد من العطش على رأسها الشاي والقهوة.
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والاستحمام بالماء البارد للحد من إجهاد الجسم.
- تأجيل وجبة السحور إلى ما بعد منتصف الليل، ويفضل أن تكون قبل الفجر بـ25 دقيقة.