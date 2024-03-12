7 نصائح لتجنب العطش أثناء الصيام.. احرص عليها في رمضان

مع زيادة عدد ساعات الصيام في شهر رمضان الكريم، والتي قد تطول لـ16 ساعة يوميًا، يزيد الشعور بالعطش ومعه ثِقل الصيام، لا سيما عند بذل مجهود بدني شاق أو في حال كانت درجة الحرارة مرتفعة في الجو، ولتجنب العطش في أثناء الصيام خلال شهر رمضان الكريم، هناك عدة نصائح يمكن إتباعها لتسهيل ساعات الصيام الطويلة، تدور في مجملها حول الحفاظ على رطوبة الجسم ونسبة السوائل داخله.

7 نصائح لتجنب العطش في أثناء الصيام

من أهم النصائح التي يجب إتباعها لتجنب العطش في أثناء الصيام خلال شهر رمضان، بحسب شيرين محمد، استشارية التغذية، في حديثها لـ«الوطن»، هي:

1- شرب الماء باعتدال:

ينصح بشرب الماء بكميات معتدلة على فترات متباعدة خلال فترة الإفطار والسحور لتجنب العطش في أثناء الصيام، ولذلك من المفيد تجنب شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة.

2- التركيز على الأطعمة الغنية بالماء:

ولتجنب ثِقل الشعور بالعطش في أثناء الصيام يُنصح بالتركيز على الأطعمة الغنية بالماء، وتُعد الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل الخيار، البطيخ، الطماطم، والخس، من أفضل الأطعمة التي تُساعد على ترطيب الجسم خلال نهار رمضان، كما تساعد هذه الأطعمة أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول.

3- تقليل المشروبات التي تُسبب الجفاف:

ومن النصائح التي يجب إتباعها في ساعات الإفطار خلال شهر رمضان الكريم لتجنب العطش في أثناء الصيام، هي تقليل تناول المشروبات التي تُسبب الجفاف، مثل القهوة والشاي؛ لكونها مشروبات مُدرة للبول.

الحفاظ على نسبة السوائل في الجسم

4- تجنب الأطعمة المالحة:

تُسبب الأطعمة المالحة مثل المخللات واللحوم المصنعة تقليل نسبة السوائل في الجسم، من خلال زيادة إفراز العرق؛ لذلك ينصح بتقليلها خلال نهار رمضان.

5- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة:

إذ تُسبب أشعة الشمس المباشرة زيادة التعرُّق وبالتالي زيادة فقدان السوائل، لذلك ينصح بتجنب التعرض لها خلال نهار رمضان، وفي حال اضطررت للخروج من المنزل، فاحرص على ارتداء قبعة.

6- أخذ حمام بارد أو دافئ:

إذ يُساعد أخذ حمام بارد أو دافئ على خفض حرارة الجسم وبالتالي تقليل الشعور بالعطش.

7- ممارسة الرياضة في وقت مناسب:

يُنصح بـ ممارسة الرياضة في وقت الإفطار أو السحور؛ لكون ممارستها في نهار رمضان وخلال ساعات الصيام يُسبب فقدان السوائل من الجسم.