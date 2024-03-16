شربت إيه في السحور؟.. لتجنب العطش في رمضان جرب هذا المشروب

صيام ساعات طويلة خلال النهار يُسبب شعور الصائمين بالعطش، وذلك بسبب حاجة الجسم للسوائل، لكن هناك بعض المشروبات التي تُساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء طوال اليوم، بل ويوجد مشروب معين يُمكنه منع الشعور بالعطش تمامًا.

يعد الحليب ضمن أبرز المشروبات التي تمنع العطش، خاصة لأنه يحتوي على مصدر للبروتين، الذي يجعل الجسم في حالة جيدة من الطاقة خلال ساعات الصيام، إذ يقلل من العطش ويساعد على عدم الشعور به، بحسب ما ذكرته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن».

فوائد الحليب للبشرة

ومن ضمن فوائد الحليب هي التخلص من انتفاخ البطن، إذ يوجد به كمية من البكتريا النفاعة، التي تساعد الأمعاء على أداء وظيفتها، بالإضافة لاحتوائه على مواد هامة مثل الكالسيوم وفيتامين d، الذي يؤثر جيدًا على صحة العظام، كما يوجه به أيضًا معادة مفيدة للصحة مثل الماغنسيوم والزنط، كما أن تناول الألبان يعد وسيلة من أجل الحفاظ على نقاء البشرة ونضارتها، ويجعلها جميلة خالية من الشحوب التي تأتي تظهر الإرهاق، خاصة لأن الحليب يحتوي على حمض «اللاكتيك» المفيد للبشرة.

تناول الحليب على السحور

لم يقتصر الحليب على الفوائد التي تم ذكرها فقط، بل تناوله على السحور خلال شهر رمضان، يجعل الجسم منتعشًا خلال فترة الصيام، بل يمده دائمًا برطوبة خلال ارتفاع درجات الحرارة، ويقلل الحليب الشعور بالعطش، ويساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة في الصيام.