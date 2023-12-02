تراجع أسعار الألبان والجبن اليوم في الأسواق.. اعرف التفاصيل

شهدت أسعار الألبان ومنتجات الجبن اليوم السبت 2 ديسمبر 2023، تراجعاً ملحوظاً في الأسواق والمحلات التجارية، إذ تتوفر منتجات الجبن والألبان بشكل جيد في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار منتجات الألبان اليوم السبت بالأسواق المصرية

وانخفضت أسعار الجبن والألبان بأنواعها المختلفة اليوم السبت 2-12-2023، داخل الأسواق المحلية والسلاسل التجارية، إذ سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 94.42 جنيه، ويختلف سعر الألبان والجبن بحسب النوع ومن مكان لآخر، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الألبان اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر لتر اللبن السائب نحو 23.61 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 2.68%.

- واستقر سعر لتر اللبن المعبأ بشكل جيد، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 35 جنيها.

- سجل متوسط سعر لتر اللبن كامل الدسم معبأ نحو 35.35 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 2.35%.

- واستقر سعركيلو اللبن المجفف بودرة بشكل جيد، حيث سجل متوسط سعر السلعة نحو 138.44 جنيه.

أسعار الجبن اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 94.42 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 15.3 %.

- واستقر سعر الجبن الشيدر لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 271.21 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض «ثلاجة» نحو 88.84 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 5.21%.

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض «اسطنبولي» نحو 116.7 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 2.59%.

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الرومي نحو 253.4 جنيه.