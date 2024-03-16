أحمد سلامة: مقياس نجاح الشخصيات الدرامية هو رد فعل الجمهور

كشف الفنان أحمد سلامة، تفاصيل حالة تفاعل الجمهور مع مسلسل «سر إلهي» ضمن مجموعة مسلسلات رمضان 2024 التي تنتجها الشركة المتحدة هذا العام، أن مقياس نجاح الشخصية التي يقدمها هو الجمهور وردود فعله على العمل، متابعًا: «السوشيال ميديا بتناقش العمل إزاي وشايفنها بأي شكل».

تفاعل الجمهور مع شخصية الشرير

أشار«سلامة»، خلال استضافته ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن سبب تفاعل الشعب المصري مع الشخصية الشريرة بشكل أكبر يرجع إلى طيبة هذا الشعب، والشخصية الطيبة تشبه الشعب المصري، لذلك يلفت دور الشر في أحداث المسلسل نظر الجمهور، متابعًا :«أنا قدمت قبل كدا شخصية شرير بس الناس مكرهتنيش في الدور دا».

أبطال مسلسل «سر إلهي»

مسلسل «سر إلهي» بطولة النجمة روجينا والفنان أحمد مجدي، والفنانة رنا رئيس، والفنانة مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.