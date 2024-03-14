 جدول تشغيل العيادة الخارجية بنقابة الصحفيين خلال الأسبوع الثالث من مارس

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي، عن تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة خلال الأسبوع الثالث من مارس.

جدول تشغيل العيادة الخارجية

وأوضحت لجنة الرعاية في بيان لها، أن العيادة تشمل تخصصات طبية مختلفة، وتشمل تقديم الخدمات الطبية للصحفيين أعضاء النقابة وأسرهم، وجاء جدول التشغيل كالتالي:

د. رشا أحمد إبراهيم– استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء والسكر

الموعد: السبت 16 مارس – من 11 صباحاً إلى 2 ظهراً.

د. محمد عبد الحميد حسنين – استشاري جراحة الكلي والمسالك البولية

الموعد: الأحد 17 مارس – من 11 صباحاً حتى ١ ظهراً.

د. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

الخدمة المقدمة هي الكشف وتلميع الأسنان والخلع البسيط جداً.

الموعد: الأحد 17 مارس – من 11 صباحاً حتى 2 ظهراً.

د. علاء عبد الرؤوف – استشاري جراحة عظام وإصابات الملاعب وطبيب إنبي وبتروجيت السابق

العيادة بالتعاون مع مستشفى وقاية التخصصي

الموعد: الاثنين 18 مارس – من 11 صباحاً حتى 2 ظهراً.

د. مصطفى رجب – استشاري باطنة وجهاز هضمي وكبد

الموعد: الثلاثاء 19 مارس – من 11 صباحاً حتى 1 ظهراً.