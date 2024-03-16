كم بلغت حصيلة الدولارات المتنازل عنها من المواطنين في مكاتب الصرافة والبنوك؟

تسببت الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الدولة المصرية في خسائر متلاحقة للدولار مقابل الجنيه المصري داخل السوق السوداء، وجرى القضاء عليها بشكل كبير، وبدأت الإجراءات بتوقيع عقود صفقات استثمارية كبيرة، بالإضافة إلى وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي، الأمر الذي ترتب عليه دخول أكبر كم من السيولة الدولارية، وشكلت كل هذ العوامل قلقًا لدى كل مالكي العملة الخضراء، وفقا لما قاله الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة.

حصيلة تنازلات العملات الأجنبية

وسجلت حصيلة تنازلات العملات الأجنبية فى فروع شركتى «الأهلى للصرافة» و«مصر للصرافة» و«كايرو للصرافة»، التابعتين لأكبر 3 بنوك حكومية، ما يعادل نحو 2.1 مليار جنيه خلال 9 أيام، وذلك بعد قرارات البنك المركزي، وفقا لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة «الأهلي للصرافة» في تصريحات صحفية.

زحام على مكاتب الصرافة والبنوك

وأكد «بدرة» في تصريح لـ«الوطن» أن هناك بعض المواطنين اتخذوا من الدولار مستودعًا لهم أو ملاذ آمن، لكن أدركوا أن الاحتفاظ بالعملة سيؤدي إلى خسائر كبيرة، خاصة بعد إجراءات البنك المركزي بتحديد سعرعادل لجنيه ورفع سعر الفائدة على العائد والاقتراض، لذلك حدث تزاحم على مكاتب الصرافة والبنوك خلال 72 ساعة الماضية.

تراجع كبير في الدولار

وأضاف الخبير المصرفي أن الفتر المقبلة سوف تشهد تراجعًا كبيرًا في الدولار، خاصة أن الفجوة الدولارية ليست كبيرة، والحكومة ضخت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من العملة الصعبة داخل البنوك لتغطية الاعتمادات، خاصة المتعلقة بالمصانع.

الاعتمادات التجارية المتعقلة بطعام القطط والكلاب

وطالب «بدرة» بعدم التوسع في الاعتمادات التجارية المتعقلة بطعام القطط والكلاب وغيرها من السلع الكمالية التي ليس لها أولويات، مضيفًا أن الفترة الحالية يجب أن ينصب فتح الاعتمادات الدولارية للصناعة فقط لتعظيم شعار صنع في مصر وتحقيق الاكتفاء من المنتجات التي نحتاج إلى استيردها بالعملة الصعبة.

إجراءات لضبط الأموال الساخنة داخل البنوك

وشدد على ضرورة وضع إجراءات لضبط الأموال الساخنة داخل البنوك لكي لا يحدث ظهور لسوق السوداء مرة أخرى، لأن في حالة خروج الأموال الساخنة من البنوك بالعملة الصعبة تسبب مشكلة اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن يوم الخميس الماضي شهد أكبر عملية طرح لأذون خزانة وبلغت مليار 216 جنيهًا.