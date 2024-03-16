أنشطة إرشادية لتوعية المزارعين بسوء استخدام المبيدات وآثار التغيرات المناخية

واصلت الفرق الإرشادية الريفية التي شكلها مركز البحوث الزراعية، بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات، أنشطتها الإرشادية بكثافة على مختلف المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في 23 محافظة ومديرية زراعة وهي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والقليوبية وكفرالشيخ والغربية والشرقية والجيزة والدقهلية والمنوفية والإسماعيلية والبحيرة ودمياط والإسكندرية ومطروح وشمال سيناء ومديرية الزراعة بالنوبارية.

وقال الدكتور ياسر الحيمري المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، إن الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق شملت محاصيل القمح، والشعير، والفول البلدي، والبصل، والثوم، والبطاطس، والطماطم، والخيار، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والبطيخ، والنباتات الطبية والعطرية، ونخيل البلح، والموالح، والمانجو، بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني والداجني، وتضمنت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، والتأكد من وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التي تجرى على مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت.

توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة

وأضاف أنه تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وفي مجال المبيدات الزراعية تم توعية المزارعين بمخاطر استخدام المبيدات الكيميائية وكيفية الاستخدام الآمن والفعال لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية.

كما تم توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى التوعية بالآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، وسوسة النخيل الحمراء على نخيل البلح، ومرض التبقع البني الذي يصيب الفول البلدي، وتوعية مزارعي الموالح بالتوصيات الفنية اللازمة لوقاية الأشجار من الإصابة بالعفن الهبابي وكيفية مكافحته في حالة ظهوره.

تشجيع المزارعين على زراعة قصب السكر

وفيما يتعلق بالنهوض بزراعة وإنتاج محصول قصب السكر فقد تم توعية المزارعين وتشجيعهم على زراعة قصب السكر باستخدام نظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتى الأرض والمياه وأثره الإيجابي على تحسين دخول المزارعين ومستوى معيشتهم، إضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التي تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، وفي مجال الإنتاج الحيواني تم توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية اختيار حيوان اللحم.