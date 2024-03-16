معلومات عن ابنة عمرو دياب وشيرين رضا.. «بتصرف على نفسها من 5 سنوات»

علاقة لم تظهر كثيرأ بمواقع التواصل الاجتماعي، علاقة الفنان عمرو دياب، وابنته الأولى «نور» ابنته من زوجته السابقة شيرين رضا، لكنها دومًا محط تساؤلات من الجماهير والمتابعين، خاصة وإن والدتها أيضًا فنانة شهيرة .

شيرين رضا عن ابنتها: مبنصرفش عليها لأنها مسؤولة

وكانت الفنانة شيرين رضا، صرحت خلال الساعات الماضية، مع الإعلامية بسمة وهبة، عن إن ابنتها معتمدة تمامًا على نفسها منذ 5 سنوات، ولم ترسل لها أو حتى والدها الهضبة عمرو دياب مالًا، إذ تجدها شخصًا مسؤول: «بتشتغل وتعتمد على نفسها في تدبير مصروفاتها الشخصية في لندن، وفضلنا نصرف عليها لحد ما خلصت دراستها».

وتابعت شيرين رضا: «اتفقنا إننا مش عاوزينها تتدلع وتاخد فلوس وتعمل اللي هي عاوزاه، لأن الفلوس موجودة ومش محرومة منها، بس لازم تعتمد على نفسها، لأن الفلوس مش كل حاجة».

معلومات عن ابنة عمرو دياب

وعقب حديث الفنانة شيرين رضا عن ابنتها الوحيدة، تصدر اسم الفنانة محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي، لذا ترصد «الوطن» عدة معلومات عن ابنة شيرين رضا وعمرو دياب.

تدعى نور دياب

نور هي الابنة الكبرى للهضبة عمرو دياب.

تبلغ من العمر 34 عامًا، فهي من مواليد 1990.

قدم «دياب» لها أغنية باسمها، «نور العين»، عام 1996

ذهبت إلى في لندن منذ 2000، وتجمعها علاقة وطيدة وطيبة مع زوجته الثانية زينة عاشور، واشقائها.

درست عدة تخصصات طوال حياتها، على رأسها «البيولوجي»، ثم التسويق وإدارة الأعمال هناك.

تعلمت لغة الإشارة عام 2017 .

تعيش في لندن بمفردها.

تعمل حاليًا مسؤولة تسويق لشركة مطاعم كبرى في إنجلترا

تعمل مدونة محتوى للموضة، عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام».

أعلنت والدتها شيرين رضا، من قبل عن أنها مصابة بمتلازمة أسبرجر.

في اكتوبر 2012، أعلنت نور دياب، عن إصابتها بمرض نقص الانتباه ADD.

صرحت نور دياب من سنوات إنها لا تعتمد على أموال والدها أو والدتها، لأنها تفضل الاعتماد على النفس.

في نهاية 2021، أعلنت خطبتها من شاب بريطاني ذو أصول إفريقية، قدم لها خاتم ألماظ باهظ الثمن، ولم يحددا موعد الزواج حتى الآن.