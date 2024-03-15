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دراما المتحدة

شيرين رضا عن زواجها من عمرو دياب: هو من سعى ورائي

كتب:

محمد عزالدين
08:24 م | الجمعة 15 مارس 2024
شيرين رضا

شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا، إنّها كانت صغيرة في السن عندما التقت زوجها السابق الفنان عمرو دياب، نافية أن يكون اللقاء الأول بينهما حدث في حفل زفاف.

قصة ارتباط شيرين رضا وعمرو دياب

وأضافت «رضا»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «لم أحاول لفت نظره، لأننا نعرف بعض جيدا، فقد كان يعرفني جيدا وصافحني، وبالنسبة لمين شد التاني، هو اللي جري ورايا».

وتابعت الفنانة: «عمرو دياب كان واضحا وصريحا ودخل عليّ قالي أنا عاوز أقابل باباكِ وأتجوزِك».

إلى ذلك، فاجأت الإعلامية بسمة وهبة الفنانة شيرين رضا على الهواء وأخبرتها بأنها تعرف الطريقة التي قبلت بها الزواج من زوجها الثاني بعد الانفصال عن عمرو الدياب، قائلة: «أنا شاهدة على زيجتك الثانية، كنتم في قعدة وركع لك على الأرض وقالك تتجوزيني قلتي له yes»، وهو ما أقرت شيرين رضا بصحته.

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