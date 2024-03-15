شيرين رضا عن خطوبة ابنتها: «لم يطلب يدها مني أو من عمرو دياب»

تحدثت الفنانة شيرين رضا عن خطبة ابنتها من شاب بريطاني دون حضورها أو حضور والدها الفنان عمرو دياب، قائلة: «ابنتي خطبت بطريقة مختلفة عن الخطوبة التي نعرفها هنا بالحفل والضجة والضيوف».

تفاصيل خطوبة ابنة عمرو دياب

وأضافت «رضا»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «ابنتي تمت خطبتها بطريقة بسيطة، خطيبها فاجأها، كانت بتعمل فوتوشوت ولما لفت، لقيته على ركبته وبيقدم لها الخاتم».

وتابعت: «لم أحب أن أتدخل في اختيارها، والشاب لم يطلب يدها مني أو من عمرو دياب، هما يفكران بطريقة مختلفة عنا، وهي تعتبر أن الزواج والخطوبة قرارها، وما حدث في هذه الخطوبة جعلني سعيدة للغاية، لأن كل أمنية حياتي أن تكون ابنتي سعيدة بالطريقة التي تريدها».