شيرين رضا: «انفصلت عن عمرو دياب لأن الحياة بيننا كانت مستحيلة»

علقت الفنانة شيرين رضا، على انفصالها عن الفنان عمرو دياب، قائلة: «تزوجنا 3 سنوات، ولكن الانفصال حدث بعد أن أصبحت الحياة بيننا مستحيلة».

وأضافت شيرين رضا، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»، أنها انفصلت عن الفنان عمرو دياب لأنها لم تكن قادرة على الاستمرار في الحياة معه: «مبقتش قادرة أشتري دماغي أكتر من كده، والكلام ده حصل من زمان أوي، ومش بحب أشيل من حد».

واعترفت الفنانة على الهواء، بأنهما كانا كثيري الشجار، لذلك انفصلا حتى لا يخسران بعضهما كصديقين: «وقت الانفصال كنا بنتخانق والحياة بيننا مكنتش لذيذة وأفضل ننفصل ونبقى أصدقاء على إننا نكمل حياة والمشكلات تكبير بيننا وبعد كده منقدرش حتى نبص في وش بعض».

ذكرياتها مع عمرو دياب

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن بعض ذكرياتها مع زوجها السابق الفنان عمرو دياب، قائلة: «صحى بابا من النوم وقاله عاوز أتجوز بنتك، وبابا وافق بعد ما دخل عليه غرفة النوم».

وتابعت: «تزوجت عمرو دياب 3 سنوات، وغنى لي كل الأغاني اللي أصدرها في هذه الفترة.. هيغني لمين تاني؟! ده أنا كنت أدبحه».

وواصلت الفنانة: «لم أكن أشعر بالغيرة من ملاحقة البنات لعمرو دياب، أنا مش بغير لأن الغيرة مش بتوجع غير صاحبها، فأنا تزوجت من شخص معروف ومشهور ولازم يكون له معجبين، ولو قعدت كل شوية أسأل أنا اللي هتعب لأنه كده كده هيفضل حواليه نسوان، واخترت أن أثق في عمرو دياب بدلا من الغيرة».