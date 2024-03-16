هبوط كبير في أسعار اللحوم بالأسواق.. البتلو يفقد 30 جنيها

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها اليوم السبت 16-3-2024 حالة من الهبوط الحاد في مختلف الأسواق ومحال الجزارة، وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) نحو 391.46 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع تبلغ نحو 20 جنيها في سعر الكيلو للمستهلكين، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، إذ بلغت وقتها 400 جنيه، بحسب المنطقة المباع فيها والنوع.

وترصد «الوطن» في السطور التالية التراجع الذي سجلته أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 16-3-2024 في مختلف الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم في مختلف الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء نحو 391.46 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 20 جنيها في الأسواق للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم ما يقرب من 373.81 جنيه، بنسبة تراجع تصل لـ 29.19 جنيه في الأسواق للمستهلك.

أسعار اللحم الكندوز اليوم في مختلف الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 382.78 جنيه، بنسبة تراجع 3.09 جنيه في الأسواق.

جاء متوسط سعر اللحم الكندوز الكبير 319.02 جنيه في الأسواق.

بلغ متوسط سعر اللحم الكندوز الصغير نحو 362.76 جنيه.

أسعار اللحم الضأن اليوم في مختلف الأسواق

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الضأن نحو 402.14 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بالعظم نحو 371.9 جنيه، بنسبة تراجع 9.49 جنيه في الأسواق.