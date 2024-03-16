ترتيب أسابيع الصوم الكبير.. ينتهي بعيد القيامة المجيد

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 2024، يوم الاثنين الماضي الموافق 11 مارس المقبل، على أن يستمر لمدة 55 يوماً وحتى الاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو المقبل، ووضعت الكنيسة ترتيب أسابيع الصوم الكبير لتنظيم الصوم وتعليم الأقباط عدد من الفضائل.

وتقسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسابيع الصوم الكبير إلى ثمانية لتقدم في كل أحد فضيلة يتعلمها الأقباط من خلال حياة السيد المسيح، وتخصص لكل أحد من آحاد الصوم الكبير قراءات واحتفال.

ترتيب أسابيع الصوم الكبير

وحول ترتيب أسابيع الصوم الكبير في الكنيسة فإنها كالتالي، بحسب الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان، في كتابه عن طقس الصوم الكبير:

-أسبوع الاستعداد في الكنيسة، وهو ذلك الأسبوع الأول الذي ترشد فيه الكنيسة المسيحيين إلى أركان العبادة المقبولة، الصدقة والصلاة والصوم لأنهم مقبلون على فترة عبادة مهمة، فالكنيسة توضح في إنجيل أحد الرفاع أركان العبادة المقبولة وشروطها، وينتهي بأحد الكنوز.

- الأسبوع الثاني، ويمتد من اليوم التالي لأحد الكنوز وفيه تصرف الكنيسة الأقباط عن النظر للمال، وفقًا لما ورد في الكتاب المقدس: «لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون. بل أكنزوا لكم كنوزًا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون».

- الأسبوع الثالث من الصوم تعلم الكنيسة أبنائها الانتصار على شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، كما فعل السيد المسيح، وتدور قراءات هذا الأسبوع عن النصرة في التجارب، إنجيل عشية يحث على التوبة وإنجيل باكر عن رعاية الله للمجربين وحفظه لهم.

- الأسبوع الرابع يبدأ من اليوم التالي لأحد الابن الضال حيث تقدم الكنيسة في هذا اليوم نموذجاً في التوبة كيف يقبل الله توبة الخاطئ كما فعل مع الابن الضال.

- الأسبوع الخامس، يبدأ من اليوم التالي لأحد السامرية المعروف أيضاً بـ«أحد النصف»، وتعلم الكنيسة الأقباط في هذا الأسبوع تسليح الإنسان بكلمة الله.

- السادس يبدأ من اليوم التالي لأحد المخلع ويرمز إلى الخاطئ الذي كسرته وهدته الخطية، لكن شدّده السيد المسيح المخلص، وشفاه، بحسب الاعتقاد المسيحي.

- الأسبوع السابع، يبدأ من اليوم التالي لأحد التناصير وهو يرمز إلى الاستنارة، إذ اعتادت الكنيسة منذ القديم أن تعمد فيه الموعوظين الداخلين إلى المسيحية وما زالت هذه العادة مستمرة إذ يفضل الكثيرون من الأقباط تعميد أبنائهم في أحد التناصير.

- الأسبوع الثامن، يبدأ من أحد الشعانين وهو الأسبوع الأخير وتعيش فيه الكنيسة أجواء أسبوع الآلام، وتحتفل في نهايته بعيد القيامة المجيد.