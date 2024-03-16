الفتنة تشتعل بين الأشقاء في حق عرب.. هل نري قابيل وهابيل؟

شهدت الحلقة 5 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، تطورا كبيرا في الأحداث، خاصة بعد براءة عرب السويركي، والذي يجسده أحمد العوضي، وخروجه من السجن، في تشوق لأحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama.

الفتنة تشتعل بين الأشقاء في حق عرب

وتضمَّنت الحلقة 5 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي حالة كبيرة من الصراع والفتنة بين الأشقاء، والتى وصلت لتدبير المكائد ضد بعضهم البعض، فهل نرى خلال الأحداث تكرارا لقصة قابيل وهابيل؟.

غيرة محمد أحمد ماهر من عرب السويركي

فلم يتمكن الشقيق الأكبر لـ عرب السويركي والذي يجسده الفنان محمد أحمد ماهر، ويعمل في المحاماة من إخفاء غيرته وكرهه لشقيقه عرب، خاصة مع حالة الاهتمام الشديدة من والدتهما ماجدة والتى تجسدها سلوى عثمان، حيث إنها تبدي اهتماما بالغا وخوفا على عرب أكثر من شقيقه، ما أثار الغيرة داخله، وخاصة أنه لا يعمل فى مهنة بعينها ويتهمه دائمًا بـ«البلطجة» فى منطقة المغربلين، ولكنها تواصل دفاعها عنه، حتى إنها تم الاغماء عليها ودخلت المستشفى بسببه بعد القبض عليه ولكنها ما زالت قلقة بشأنه حتى خرج من السجن.

دنيا المصري تتصيد الأخطاء لـ كارولين عزمي

وتواصلت مشاعر الغيرة بين الأشقاء فى منزل المعلم عبد ربه والذي يجسده الفنان رياض الخولي، بين ابنته الكبري سميحة والتى تجسدها الفنانة دنيا المصري، وبين ابنته الصغرى أنغام والتى تجسدها كارولين عزمي، إذ تشعر سميحة دائمًا بالظلم وعدم الاهتمام بها وتلبية رغباتها على عكس شقيقتها أنغام، وتزوجت ولم تنجح في تجربتها وانفصلت بعد أقل من 3 شهور زواج، مع تسلط والدها عليها ومنعها من الخروج إلا بمواعيد محددة على عكس شقيقتها أنغام التى فتح لها والدهم المعلم عبد ربه شركة سياحة وذلل لها كل الصعوبات لتحقق أحلامها، ويعطي لها أموالاً دون حساب ولا يرفض لها أي طلب.

مواعيد عرض الحلقة 6 مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، وفاء مكي، سلوى عثمان وآخرين، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

وتنطلق عرض الحلقة 6 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على شاشة قناة ON Drama، مساء الليلة فى تمام الساعة التاسعة مساءً، كما تعرض الحلقة عبر منصة WATCH IT دون فواصل إعلانية.