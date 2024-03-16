مصير السويركي وصباح الجياش في مسلسل حق عرب بعد شك «جمال» فيهما.. الجمهور يتوقع

انتهت الحلقة 5 من مسلسل حق عرب، بذهاب عرب السويركي إلى المعلم عبد ربه، الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، ووجد مكانه صباح الجياش، التي لاحظت وجود جرح عميق في يديه ونزيف الدم بها، وسيطرت عليها حالة من القلق ورفضت خروجه إلا بعد أن يذهب للمستشفى، بالتزامن مع دخول جمال ابن شقيق المعلم عبد ربه.

هل هناك علاقة غير مشروعة بين عرب وصباح الجياش؟

تسلل الشك بداخل جمال، الذي يقوم بدوره أحمد عبد الله محمود، حينما شاهد عرب السويركي برفقة صباح الجياش، بمكتب عمه عبد ربه، وخاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي يشك بهما، حينما كانت الجياش، التي تجسد دورها وفاء عامر في زيارة لقسم الشرطة وقت القبض على «عرب»، من أجل الاطمئنان عليه، وكانت تخشى عليه من الاتهام لتواجده في مكان وقوع الحادث.

وحسب توقعات الجمهور على مواقع التواصل، لما سيحدث مع عرب السويركي وصباح الجياش خلال أحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب، بأن جمال سيخبر والده عما جرى، وسيجعل الشك يغزو قلبه من ناحية زوجة شقيقه، وهو ما يؤثر على علاقة صباح وعبد ربه.

مصير عرب السويركي وصباح الجياش

بينما يظن البعض الآخر، أن جمال سيحتفظ بشكه في داخله، خاصة أن والده لم يصدقه في المرة الأولى، وأن مصلحة جمال في الزواج من ابنة عمه «سميحة»، كما أنه سيستغل هذا المشهد لصالحه للإيقاع بـ«عرب» مع المعلم عبد ربه.

وتشهد أحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب، صراعًا جديدًا، إذ يواجه أحمد العوضي «السويركي»، اتهامًا جديدًا بعلاقة غير مشروعة، بعدما شاهد «جمال» الذي يجسد دوره أحمد عبدالله محمود، كلا من عرب السويركي وصباح الجياش في مواقف تجمعهما ما جعل الشك يتسلل إليه لوجود علاقة غير مشروعة بينهما.