إجابة أسئلة الحلقة 5 من مسابقة أحمد العوضي في مسلسل حق عرب.. اعرف واكسب

حرص الفنان أحمد العوضي على جذب جمهوره إلى مسلسله الجديد حق عرب، منذ بدء شهر رمضان المبارك، وذلك عن طريق تخصيص مكافآت مالية للإجابات الصحيحة على الحلقة، وسط حالة من التشويق والإثارة لمتابعة الأحداث.

10 فائزين بعد كل حلقة من مسلسل حق عرب

بعد قرابة ساعة من انتهاء كل حلقة من مسلسل حق عرب، يضع الفنان أحمد العوضي عدة أسئلة عن أحداث الحلقة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويختار 10 أجابوا بشكل صحيح، ليعطيهم المكافأة المالية.

سؤالان فقط، طرحهما أحمد العوضي على جمهوره، بعد انتهاء الحلقة 5، التي دارت أحداثها حول خروج عرب السويركي من الحبس، بعد اتهامه بمقتل الداية حسنية، والانتقام من أحد الأشخاص لحبيبته «حنان»، وغيرها من الأحداث المشوقة.

إجابة أسئلة مسابقة أحمد العوضي

وجاءت الأسئلة عبارة عن:

- جمال هيعمل إيه بعد ما شاف عرب مع صباح؟

الإجابة: حسب التوقعات الأقرب إلى الحل الصحيح، أنّ جمال سيصمت عن إخبار عمه بما شاهده، وذلك بسبب مصلحته في الزواج من ابنة عمه سميحة، فضلا عن إيقاع عرب في مشكلات مع عمه حتى يتخلص منه بشكل نهائي، مثلما حدث في الأحداث السابقة.

- عرب جاب حق حنان من مين وليه؟

الإجابة: من شخص يدعى سعيد الجن، بسبب تحطيم نصبة الشاي وإهانة حنان وضربها برفقة والدها.

مكافأة مالية ضخمة من أحمد العوضي

ما يقرب من مليون ونصف، إجمالي المكافأة التي وضعها «العوضي» مكافأة للفائزين، الذين يجيبون على أسئلة الحلقة بعد عرضها، وهو ما جعل الجمهور في حالة ترقب دائمة لمتابعة الأحداث، والإجابة على الأسئلة المعروضة بعد انتهاء الحلقة.