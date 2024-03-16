أفكار هدايا عيد الأم 2024.. شيك وغير مكلفة

5 أيام متبقية على عيد الأم، الذي يعبر فيه كل شخص عن حبه لوالدته، والشكر لها بتقديم بعض الهدايا، وليس شرطًا أن تكون باهظة الثمن، بل هناك أفكار هدايا عيد الأم 2024، في متناول الجميع، ولا تحتاج إلى مبالغ كبيرة.

أفكار هدايا عيد الأم 2024

تعد بطاقات المعايدة من أفكار هدايا عيد الأم 2024، وتتطور من عام لآخر، من خلال إضافة تصاميم جديدة، ولا تحتاج إلى تكاليف عالية، لذا فهي مناسبة لأغلب الفئات، إذ يمكن شراء الكارت، وكتابة بعض العبارات للأم توحي بالحب والشكر والامتنان للأم.

أطباق التسالي والمكسرات

يمكن شراء طبق تسالي أو الطبق المقسم إلى أجزاء صغيرة، ووضع كل نوع من التسالي والمكسرات في جزء، وأسعاره في متناول الجميع، ويوجد منه أشكال وألوان مختلفة، مثل شكل الفوانيس أو الورود وغيرهما.

الطرحة من أجمل هدايا عيد الأم

تعتبر الطرحة أحد أجمل الهدايا التي يمكن تقديمها في عيد الأم، إذ يمكن شراء طرحة باللون المفضل لها، والشكل أيضًا إذ كانت ترغب في السادة أو المشجر الذي يحتوي على أشكال صغيرة، وتبدأ أسعارها من 80 جنيهًا.

المصاحف

تعتبر المصاحف من أفضل الهدايا التي يمكن تقديمها للأم خاصة وأنها تحمل روحانيات جميلة، ويأتي عيد الأم خلال هذا العام في شهر رمضان، لذا تعد المصاحف أنسب هدية، وهناك بعض المصاحف التي تأتي بمسند.

علبة شيكولاتة

الشيكولاتة من الهدايا المميزة التي يمكن تقديمها في عيد الأم، ويمكن شراء النوع المفضل للأم سواء سادة أو بالمكسرات أو غير ذلك، ويمكن كتابة كارت معايدة يحمل أرق العبارات، وتقديمه مع علبة الشيكولاتة.