ملخص الحلقة 6 مسلسل بيت الرفاعي.. رحاب الجمل تتهم أحمد رزق بقتل والدها

انطلقت منذ قليل، أحداث الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني الحالي، والذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة on يوميا فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ملخص الحلقة 6 مسلسل بيت الرفاعي

وشهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي تحرك دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة إلى القاهرة وكانت معه سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، ولكنه طلب منها أن تعود هي وذهب وتركها ولكنها اتجهت وراءه وأخبرته بأنها لن تتركه وذهبت معه.

وتوالت الأحداث بمشهد بين حبيبة ابنة ياسين ووالدتها هند التى تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل وهي تخبرها بأنها تريد أن تذهب إلى والدها ولكن تخبرها والدتها بأنه مسافر وعندما يعود ستراه ولكن حبيبة تصر أن تتصل به وهو الأمر الذي يشعره بالضيق لأنه يريد أن تكون معه.

وتطورت الأحداث أكثر بذهاب جملات التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل إلى فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق عندما علمت بأنه طرد أهلها من منزلهم وانفعلت عليه واتهمته بأنه هو من قتل والدها وليس ياسين لكى يتمكن من الاستيلاء على الميراث ولكنه صفعها بالقلم.