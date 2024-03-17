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موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024

كتب:

حسين إبراهيم
12:02 ص | الأحد 17 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش

مسجد النصر بالعريش

يحرص المصلون على أداء صلاة الفجر لما لها من أجر وثواب عظيم، ويهتم مئات المواطنين بالبحث عن موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024، لمعرفة موعد الفريضة وأداءها في وقتها.

موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم

وأشارت الهيئة المصرية العامة المساحة، إلى أنّ موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الأحد 17-3-2024 وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 4:24 صباحًا.

دروس الوعظ بمساجد شمال سيناء

وأكد فضيلة الشيخ محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ مساجد محافظة شمال سيناء المنتشرة في القرى والنجوع والمدن، تتنوع فيها الأنشطة الدينية خلال شهر رمضان من خواطر إيمانية ودروس، مواعظ ومقارئ القرآن الكريم، ودروس للسيدات ومسابقات دينية وفي القرآن الكريم لمختلف الأعمار وندوات تثقيفية على مدار الشهر، في ظل جهود أئمة وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف بالمحافظة.

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