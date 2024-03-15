نجاح تقديم خطبة الجمعة بلغة الإشارة لأول مرة في العريش

نجحت أول تجربة، لشرح خطبة الجمعة، بأحد مساجد العريش، لفريق من الصم والبكم، وذلك عبر «لغة الإشارة».

ترجم الخطبة بلغة الإشارة أحد المختصين من جمعية الصم والبكم بوسط مدينة العريش، وهي ضمن الخطة التي تقدمها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع جمعية الصم والبكم من أجل مساعدة تلك الفئة وغمسهم في المجتمع.

وقال أسامة الشيلاوي رئيس جمعية الصم والبكم بشمال سيناء لـ «الوطن»: إنه ترجم الخطبة من خلال لغة الإشارة، وشرح محتواها الديني بشكل مبسط للحاضرين من الصم والبكم، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 50 شخصا من الصم والبكم حضروا الخطبة.

تنسيق مع مديرية أوقاف شمال سيناء

بدوره، أكد الشيخ محمد عزام أمام وخطيب مسجد النصر بوسط العريش لـ«الوطن»، أن تواجد العشرات من فريق الصم والبكم، وتخصيص مكان الميمنة لهم في المسجد، يأتي حرصًا من وزارة الأوقاف على دمجهم في المجتمع، واعتيادهم على الصلاة في المسجد، خصوصا طوال أيام شهر رمضان المبارك.