قطع مياه الشرب بسبب كسر مفاجئ في خط طرد صرف صحي بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن حدوث كسر مفاجئ في خط طرد صرف صحي قطره 500 مم من نوع بولي إيثيلين، الذي يخدم سكان منطقة منقباد على طريق عزبة خلف راشد بقرية منقباد في مركز أسيوط، وأدى هذا الكسر إلى ضعف وانقطاع المياه في بعض المناطق بالقرية.

إصلاح عطل مياه الشرب

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، في بيان صحفي، أنه تم الدفع بسيارات الكسح والمياه والمعدات وفرق العمل للتعامل مع الحالة، وتعمل الشركة بكامل طاقتها لإصلاح الكسر وتوفير المياه النقية والبدائل للمواطنين المتأثرين حتى يتم الانتهاء من عملية الإصلاح.

فترة إصلاح خط طرد الصرف الصحي

وأهابت الشركة بالمواطنين بالتعاون والصبر خلال فترة الإصلاح، وتوجه لهم الشكر على تفهمهم وتعاونهم في هذه الظروف الطارئة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على استعدادها التام للعمل على إصلاح الكسر وتوفير سيارات المياه النقية والبدائل خلال فترة الإصلاح.

ويطمئن المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، جميع العملاء بأنه سيتم تقديم سيارات المياه النقية لسد احتياجاتهم خلال فترة الإصلاح.

أرقام التواصل مع شركة مياه أسيوط

وذكرت الشركة أنها تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم خلال فترة الإصلاح، حيث يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من أي هاتف، أو التواصل عبر الهاتف المحمول على الرقم 01280733990، وعبر تطبيق الواتساب على الرقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتي المجاني، وبرنامج CMS الإلكتروني، للإبلاغ عن أي احتياج لسيارات المياه النقية.

ونوهت الشركة أنها تحرص دائمًا على تقديم خدمات الصرف والمياه بشكل يلبي احتياجات العملاء، حيث يعتبر رضا العملاء عن الخدمات مؤشرًا للنجاح في تقديم الخدمات.