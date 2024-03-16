طرح البرومو الرسمي لمسلسل مليحة (فيديو)

كشفت السيناريست رشا الجزار عن البرومو الرسمي لمسلسل مليحة، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضاني الحالي ويُعرض فى النصف الثاني من الماراثون الجاري على قنوات «CBC - CBC دراما - ON - الحياة - الحياة دراما - القناة الأولى المصرية - المحور - ART - منصة Watch It».

أبرز مشاهد برومو مسلسل مليحة

مسلسل مليحة مبني على أحداث حقيقية عن القضية الفلسطينية، وتضمّن مشاهد مأساوية من تهجير وحرق منازل الفلسطينين، وبدأت سيرين خاص الرحيل مع أسرتها، وتضمّن البرومو العديد من مشاهد التفجير والحرب التي شهدتها فلسطين، إلى جانب بعض المعارك في العريش.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة: ميرفت أمين، دياب، علي الطيب، سيرين خاص، أمير المصري، وآخرين.

ويُعد مسلسل مليحة الأول في الوطن العربي الذي يناقش القضية الفلسطينية بعمل درامي، ويتناول الجانب الإنساني والمعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني في رحلته منذ حرب 1948، وما تلاها من تداعيات حتى الوقت الحالي، من خلال تجسيد قصة الفتاة سيرين خاص ورحلتها في التهجير مع أهلها.