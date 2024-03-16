ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. قضية الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني أحد الموضوعات المهمة التي تضمّنها مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، لنكشف لكم ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 في واحدة من الحلقات المميزة المليئة بالأحداث المثيرة والمشاعر المتنوعة.

الابتزاز الإلكتروني قضية أمام يحيى الفخراني

انتهت الحلقة 5 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني بأزمة اجتماعية يعيشها «بهجت» يحيى الفخراني، وذلك بعدما أخبرته إحدى الجارات أن حفيدته «جميلة» تعرّضت لابتزاز إلكتروني، وأرسل لها أحد الأرقام صورة لها وهي في شكل مخل.

عاش «بهجت» حالة من اليأس ومشاعر الخوف على حفيدته، إلا أنه قام بمساعدتها في الوصول إلى مصدر هذه الصور التي وصلتها عبر رقم مجهول، لإيجاد هذا الشخص المبتز، وبعد عدد من المشاهد تعرفت حفيدة بهجت على من أرسلت هذه الصورة.

ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

تكتشف الحفيدة أن صديقتها «هبة» هي من أرسلت لها هذه الصور وذلك بدافع الغيرة والحقد منها، لتقوم بعد ذلك «جميلة» بمواجهة صديقتها وتطالبها بالتوقف عن هذا الأمر، لتعترف هبة في النهاية بأخطائها التي ارتكبتها في حق صديقتها «جميلة» وتتوقف عما تقوم به من الابتزاز لها.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

وبعد تخطي الأزمة والورطة الاجتماعية التي عاشها الفنان يحيى الفخراني، جلس مع حفيدته لتؤكد له أنها تحبه جدًا.

المسلسل بطولة يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، وعمرو صحصاح.